Iodonna.it - Da bambina, i genitori le dissero «di non mettere le mani nella borsa al supermercato perché poteva essere un indizio che stavi rubando...»

Leggi su Iodonna.it

Ci sono vittorie che pesano più di una medaglia. Non solosegnano la storia di uno sport, maportano con sé un messaggio più grande. Paola Egonu, protagonista dell’oro olimpico della Nazionale di volley a Parigi 2024, lo sa bene. Ospite a Che tempo che fa, la campionessa ha parlato di sport, sacrifici e razzismo, condividendo esperienze personali che raccontano un’Italia in cambiamento, ma ancora segnata da vecchi pregiudizi. «Il razzismo c’è ancora» ha detto senza giri di parole, spiegando come fin da piccola i suoile abbiano insegnato a «lavorare il doppio» per farsi strada. Chi è Paola Egonu, star della pallavolo italiana guarda le foto Paola Egonu, il razzismo e gli insegnamenti deiCrescere con la pelle scura in Italia non è sempre stato semplice per Egonu.