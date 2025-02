Genovatoday.it - Cus Genova: tris di successi tra basket, rugby e volley

Leggi su Genovatoday.it

Impegno casalingo per la prima squadra maschile del Cusin Serie B controVarese. Scontro diretto in Serie C per il Cuscontro5 Pari. Doppio impegno per il Cus: prima maschile in Serie B controSan Martino in casa, prima femminile in.