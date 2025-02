Amica.it - Curare le labbra screpolate con la tecnica lip blasting

secche e? Questo fastidioso problema è il risultato di una serie di fattori, sia ambientali che comportamentali. Per questo motivo è importante prendersene cura in modo preventivo con ladel lip.Come si fa? Prevede una combinazione di esfoliazione e idratazione: è infatti necessario effettuare in prima battuta un peeling chimico con una ridotta concentrazione di alfaidrossiacidi (AHA). Terminata la rimozione delle cellule morte, occorre idratare lea fondo mediante l’applicazione di un cosmetico ad azione lenitiva a base di oli e burro naturali, che creano un film protettivo. Applicare in quantità piuttosto generose. Sin da subito, leappariranno più levigate e idratate del tutto prive di cellule morte e segni dovuti alla secchezza diffusa.