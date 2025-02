Cultura Esposte al Getty e vendute online | le opere trafugate tornano a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Si intitola “L’Oracolo di Delfo” e fu dipinto, nel 1880, da Camillo Miola. L’anno successivo venne acquistato dalla Provincia per 3.500 lire, pagate in due rate da 1.500 e 2mila lire, e rimase in tutti i cataloghi a stampa della collezione d’arte dell’ente fino al 1912. Nel Secondo dopoguerra se ne persero le tracce, fino a quando riapparve in un’asta negli Stati Uniti, dove venne acquistato da un noto antiquario newyorkese che la vendette al J. PaulMuseum. Il dipinto è stato individuato nel 2013 dal comando dei carabinieri per la tutela del patrimoniole nel museo statunitense di Malibù (Los Angeles) e riconosciuto come quello asportato dalle collezioni dell’allora Provincia. In un primo momento non fu però possibile recuperare l’opera: ilasseriva, infatti, di averlo acquistato in buona fede nel 1972 da una collezione privata che, a sua volta, l’aveva comprato in un’asta pubblica.