Cultura | apre la mostra Da Sharjah a Roma lungo la via delle spezie presso la Curia Iulia

E’ stata inaugurata la“Dala viala. Curata da Eisa Yousif e Francesca Boldrighini, l’esposizione nasce dalla collaborazione tra il Parco archeologico del Colosseo e laArchaeological Authority, con il patrocinio dello sceicco Dr. Sultan bin Al Qasimi. Per la prima volta in Italia, e’ possibile esplorare importanti scoperte archeologiche provenienti da Mleiha e Dibba, insediamenti che fiorirono tra l’epoca ellenistica e i primi secoli dell’Imperonole vie carovaniere tra l’India, la Cina e. Testimonianza di questi stretti contattili e commerciali tra Oriente ed Occidente sono gli splendidi oggetti esposti, rinvenuti nelle necropoli e negli abitati: anfore da vino da Rodi e dall’Italia, contenitori dalla Mesopotamia e dalla Persia; unguentari in alabastro dall’Arabia e in vetro dal Mediterraneo orientale; pettini di avorio e gioielli indiani e orecchini di fattura ellenistica; statuine di Afrodite e dediche alla divinita’ al-Lat; monete indo-greche ene, originali e di imitazione locale.