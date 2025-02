Ilrestodelcarlino.it - Culle vuote in città e provincia: "Il rischio dello spopolamento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La denatalità nelladi Ferrara sta diventando un problema. Al punto che, negli ultimi dieci anni, si è verificato un calo di 16.500 abitanti (i residenti di un Comune come Bondeno). A lanciare l’allarme nel suo intervento a Casa Cini, nell’ambito della ’Giornata per la vita’, il Vescovo Gian Carlo Perego che, ha rilevato come le nascite si diradino anche nella nostra. "Soprattutto nell’Area interna del Basso Ferrarese – spiega Perego – si caratterizza per "un elevato livello di fragilità socio-demografica, a causa del loe dell’invecchiamento della popolazione che rimane a risiedere". Dal 2014 al 1 gennaio 2024 la popolazione delladi Ferrara ha continuato inesorabilmente a diminuire, passando da 355.101 abitanti a 339.664, con un calo di 16.500 abitanti, nonostante l’arrivo inin quegli anni di oltre 12.