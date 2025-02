Cristina Rigoni conquista la leadership della Rigoni di Asiago

Leggi su Ildenaro.it

Grandi novità perdi, storica azienda veneta leader nel settore delle confetture e creme spalmabili in Italia, con una presenza in continua crescita sui mercati internazionali. I soci ufficializzano la nomina dicome amministratore delegato, con effetto da febbraio 2025, attraverso passaggi societari che si concludono entro la metà del mese. L’attuale presidente e a.d. Andrea, artefice dello sviluppo internazionale dell’azienda in oltre quarant’anni di attività, mantiene un ruolo di guida strategica, offrendo supporto con visione ed esperienza. Pioniere del biologico in Italia, promuove da sempre un modello d’impresa sostenibile, con l’obiettivo di preservare il carattere familiare didi, mantenendola radicata nel territorio e nei suoi valori, senza rinunciare all’innovazione e all’espansione globale.