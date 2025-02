Panorama.it - Crisi idrica, ora tocca alla Puglia

Neanche il tempo di gioire per la risoluzione dellain Basilicata che subito se ne apre un’altra. Questa volta è la, dove nelle ultime settimane i livelli delle falde acquifere utilizzate nell’erogazione di acqua potabile nella provincia di Foggia si sono pericolosamente assottigliate.La situazione, fortunatamente, non ha ancora raggiunto i livelli critici della Basilicata o della Sicilia, dove i razionamenti di acqua potabile erano all’ordine del giorno (e in parti della Sicilia lo sono ancora). Tuttavia la situazione è stata giudicata sufficientemente grave da spingere il governatore Michele Emiliano ha inviare una nota al Governo e al Commissario straordinario nazionale per la scarsità, Nicola Dell’Acqua. Nella lettera Emiliano afferma che “le particolari condizioni climatiche e meteorologiche degli ultimi mesi hanno aggravato il problema strutturale dell’approvvigionamento idrico delle regioni del Sud”.