Quotidiano.net - Crescita continua. Azimut espande la sua presenza in Africa e Asia

Leggi su Quotidiano.net

ROTTA VERSO DUE PAESI, uno ine uno, che si aggiungono ad altri 18 in cui la società ha già solide radici. È la novità annunciata nelle scorse settimane da, il gruppo finanziario italiano che indubbiamente ha la maggioreall’estero, dagli Stati Uniti all’Estremo Oriente, passando per il Sud America, Dubai, la Turchia e l’Australia. Nel 2025, i Paesi in cui operasaliranno a venti, con due investimenti messi in cantiere ma ancora da comunicare dei dettagli. La prima operazione comporterà il rafforzamento dellaindove il gruppo guidato dal presidente Pietro Giuliani (nella foto in alto) è già presente dal 2019 con con proprie attività in Egitto, con un team di investimento al Cairo che si aggiunge a quelli in capitali di paesi vicini geograficamente: Dubai, Abu Dhabi e Istanbul.