Cresce il disagio nel pisano | nel 2024 l’asilo notturno ha accolto 393 senza dimora

Pisa, 3 febbraio 2025 - Ben 393 personeaccolte neldi Porta a Mare (199 italiani e 194 stranieri), 744 incontrate sulle strade del capoluogo e dei comuni limitrofi. Sono numeri importanti e, soprattutto, preoccupanti quelli che emergono dalla relazionedi Progetto Homeless, la cabina di regia dei servizi per l’alta marginalità della Società della Salute della Zona Pisana, gestita in collaborazione con le cooperative sociali Il Simbolo e Arnera. Che raccontano di un fenomeno non solo diffuso ma anche in crescita esponenziale: le 393 personeaccolte nelal, infatti, sono il 33% in più rispetto alle 294 del 2023 ed equivalgono al +44% nell’ultimo biennio (nel 2022 erano 273). La povertà estrema nel biennio post pandemia è aumentata, insomma, e almeno con riferimento alle provenienze, riguarda tutti: gli italiani sono 199 (il 70% dei quali toscani e, di essi, il 76% pisani) e 194 stranieri.