Lanazione.it - Crack, allarme a Firenze. “Uso trasversale, c’è chi inizia a 13 anni. E gli effetti sono devastanti”

, 3 febbraio 2025 – Negli ultimiha visto un preoccupante aumento del consumo di, una droga derivata dalla cocaina che si fuma e che produceimmediati e molto intensi, ma di breve durata. Questa tendenza allarma esperti e operatori sociali, preoccupati per le gravi conseguenze sulla salute e sul tessuto sociale della città. I numeri del fenomeno Cos'è ile qualii suoiUn profiloe la scarsa percezione del rischio I rischi per la salute e la sicurezza pubblica Un aiuto per le famiglie e i segnali d'I numeri del fenomeno Come fa sapere Adriana Iozzi, direttrice del Serdcentro, nel 2024 i tre Serd della città hanno seguito 2.652 pazienti (che hanno abusato in generale di sostanze) ed hanno registrato un aumento significativo del consumo tra i giovani.