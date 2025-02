Ilfattoquotidiano.it - Covid: un contropiede per le autorità, ma la sanità era in crisi da tempo. Ora serve unità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Sara Gandini e Paolo BartoliniDopo l’insediamento di Trump e l’improvvisa giravolta della Cia, si torna a parlare della fuoriuscita di Sars-Cov-2 da un laboratorio di Wuhan. Onestamente crediamo che la ricerca della verità storica non debba fermarsi alle ipotesi sull’origine dell’agente patogeno, ma richieda anche – e soprattutto – un bilancio complessivo della gestione della pandemia negli anni 2020/2022. È maturo ilper uscire dalle polarizzazioni promosse dai mass media e dai social, che semplificano e creano schieramenti poco utili alla politica, riconoscendo finalmente una questione decisiva: il traumaha riguardato in maniera trasversale molte fasce della popolazione e affonda le sue radici in una situazione strutturale di lunga data. La grande massa dei soggetti traumatizzati dal “caos pandemico” rompe le partizioni comode dell’ideologia e ci costringe a ragionare individuando le coordinate strutturali di un evento epocale che ha impresso un salto quantico alle criticità già presenti.