Anteprima24.it - “Costruzioni abusive e palazzo a rischio”: l’appello accorato dei residenti al Prefetto

Tempo di lettura: 3 minuti“Anche se Sua Eccellenza, la riterrà una vicenda tra privati,essendo molto in pena per la nostra incolumità e soprattutto per quella dei nostri figli, confidiamo in un suo intervento.Ilin cui abitiamo è stato costruito negli anni Sessanta, si sviluppa su sei piani, e già sono molto marcati i segni del tempo. Distiamo solo qualche centinaio di metri dalla coeva scuola Federico Torre che, di soli tre piani, a breve verrà abbattuta persismico”. Inizia così la lettera che la portavoce del Comitato condominio Nazzaro, Luigia Donatiello, ha inviato aldi Benevento.“Sull’attuale solaio di copertura del fabbricato – scrive – insistono due strutture grezze, aperte sui quattro lati, senza massetto, di 150 metri l’una, che finora ritenevamo essere mere tettoie (), ma che prestissimo verranno trasformate, in base ad un scia, in quattro appartamenti.