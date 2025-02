Costretti a partire per l’Italia dalla polizia di Almasri ma volevamo stare in Libia Il dramma dei migranti finiti in Albania e poi a Bari

Leggi su Open.online

Presi e trasportati come pacchi in giro per il Mediterraneo. È la storia di molti dei 49– per poche ore anche questa volta – inla scorsa settimana in esecuzione del progetto-bandiera del governo Meloni. Del peregrinare da una riva all’altra dell’Adriatico sappiamo tutto, così come dei relativi dissidi politico-giuridici: la magistratura annulla i trattenimenti decisi dal governo, quest’ultimo grida al complotto o quanto meno alla gamba tesa dei giudici. Per lo meno fino al prossimo 25 febbraio, quando la Corte di giustizia europea dovrebbe mettere finalmente un punto sulla vicenda e chiarire la fondatezza o meno della linea d’azione dell’esecutivo Meloni – basata sulla convinzione che spetti ad esso e nessun altro stabilire quali sono i Paesi sicuri per il rimpatrio.