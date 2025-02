Cultweb.it - Cos’era Carosello, lo show televisivo che nobilitò la pubblicità nell’Italia del Boom

Il 3 febbraio 1957, sul Programma Nazionale della Rai, l’odierna Rai 1, viene mandato in onda per la prima volta, una trasmissione destinata ad entrare nella storia della televisione italiana. Il suo pregio, infatti, è stato quello di rivoluzionare il modo di fare, diventando un appuntamento imprescindibile per milioni di telespettatori e, soprattutto, per i più piccoli, mandati a letto proprio dopo la sua messa in onda.Così, dopo la sigla iniziale, sulle note di un brano del repertorio napoletano ottocentesco dal titolo Pagliaccio, la puntata partiva.Carmencita e Caballero, due storici personaggi di– Fonte: RaiOgni puntata diera strutturata in modo preciso: una breve scenetta, di circa due minuti, introduceva il prodotto pubblicizzato, che, poi, veniva presentato nello spot vero e proprio, della durata di 30 secondi.