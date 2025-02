Quifinanza.it - Cos’è l’omocodia e cosa succede quando due persone hanno lo stesso codice fiscale

Omocodia è un termine poco usato, ma che serve a delineare una situazione ben precisa con delle conseguenze a volte scomode da gestire. Identifica la condizione nella quale si trovano duecon lo: è difficile che accada ma non impossibile.si viene a verificare nel momento in cui due differenti soggettilonome, cognome, sono nati nella stessa città e nella medesima data.Avere locrea non pochi problemi, perché diventa difficile stabilire quale dei due soggetti abbia sottoscritto un contratto per la luce, abbia acceso un mutuo o chiesto un finanziamento. Il problema si può risolvere chiedendo all’Agenzia delle Entrate la sostituzione di una lettera.I casi di omocodia in Italia sono 24milaIl calcolo delsi basa sui dati anagrafici dell’intestatario: il nome, il cognome, il sesso, la data e il luogo di nascita.