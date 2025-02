Cultweb.it - Cos’è l’endometriosi, una malattia subdola che colpisce migliaia di donne in tutto il mondo

Leggi su Cultweb.it

è unacronica e dolorosa chemilioni diinil, circa 190 milioni secondo gli ultimi dati dell’OMS, spesso senza una diagnosi tempestiva. Si tratta della crescita anomala di tessuto simile a quello della mucosa uterina in altre aree del corpo, come ovaie, tube di Falloppio, intestino e vescica. Questo tessuto si comporta come il rivestimento uterino, ispessendosi e sfaldandosi durante il ciclo mestruale, ma senza poter essere espulso, provocando infiammazione, dolore e possibili complicanze come infertilità e aderenze tra gli organi.lo schizzo di un utero (fonte: Unsplash)I sintomi principali comprendono dolori mestruali intensi, dolore pelvico cronico, dolore durante i rapporti sessuali, difficoltà a urinare o defecare durante il ciclo, sanguinamenti abbondanti e affaticamento.