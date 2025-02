Quotidiano.net - Cos’è la truffa del mulo e come evitarla

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 febbraio 2025 – E’ l’ultima frontiera delle truffe, un’attività illegale con la quale la vittima diventa inconsapevolmente complice, ed è incentivata, con la promessa di facili guadagni, ad accettare la proposta “indecente”. Il nome dellaè “money muling”, in quanto la persona approcciata diventa un, colui il quale, in gergo, trasferisce somme di denaro di provenienza illecita, da un conto all’altro, spesso situati in Paesi differenti. Per cercare nuove vittime, itori usano annunci social, coi quali promettono lavori o guadagni rapidi, e lo scopo è quello di ripulire denaro ottenuto con traffici illeciti, grazie a persone ignare e incensurate.avviene laUna volta agganciata la persona, le si trasferisce sul conto del denaro, e il “lavoro” consiste nel prelevarlo, e trasferirlo su un conto situato all’estero, ottenendo una provvigione per tale operazione bancaria.