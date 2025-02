Fanpage.it - Cos’è la lipotimia, sintomi e cause del malore che ha colpito il figlio di Antonio Tajani

Ildel ministro degli Esteri, Filippo, è stato ricoverato per unavuto in campo mentre giocava con la sua squadra, il Ferentino Calcio, dopo un scontro fisico con un altro giocatore. La causa è stata una, una forma dianche nota come "pre-sincope". Tra ipiù comuni ci sono quelli tipici di uno svenimento come nausea, vertigini e debolezza.