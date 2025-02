Notizie.com - Cos’è il colera e com’è arrivato in Italia: il caso in Lombardia del batterio “dimenticato”. Bassetti: “Le malattie non conoscono confini”

Non è unautoctono, ma si tratta effettivamente di. La conferma è giunta dalle autorità sanitarie proprio in queste ore dopo l’allarme scattato la scorsa settimana.ilin: ilindel”.: “Lenon” (CANVA FOTO) – Notizie.comUn paziente,no ma di rientro dalla Nigeria, attualmente ricoverato in poliambulanza a Brescia, è risultato positivo alche produce l’enterotossina che provoca la malattia del.I risultati delle analisi sono state diffuse dalla Direzione generale Welfare della Regionee dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Il paziente è dunque positivo nello specifico al vibrio cholerae sierogruppo 01 (sierotipo Ogawa). “Non è unautoctono”, hanno fatto sapere dall’Iss.