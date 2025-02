Ilgiorno.it - Cosa sognano le piante

Dev'essere difficile fare l’albero a Milano. Chissà una pianta fra i 60 e i 70 anni quante deve averne viste nella vita, immobile in viale Fulvio Testi o in via Mac Mahon o in un'altra delle innumerevoli strade alberate della città, a osservare silenziosa il frenetico andirivieni di auto, bus, tram e persone. Rimpiangerà i vecchi tempi di quando il massimo degli affronti subiti era un cane che alzava la zampa, o un umano che per le stesse fisiologiche necessità la scambiava per un vespasiano? In un libro suggestivo lo scrittore tedesco Peter Wohlleben, specializzato in scienze forestali, spiega come gli alberi "comunichino" fra loro attraverso la rete sotterranea delle radici, anche a distanza di chilometri. Una specie di fibra ottica, insomma, attraverso cui si trasmettono informazioni e nutrienti.