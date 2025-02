Fanpage.it - Cosa significa quando il cane ha le orecchie abbassate?

Non fatevi trarre in inganno dai luoghi comuni: uncon leindietro non sta dicendo che vuole le vostre coccole. Le posizioni cambiano a seconda degli stati d'animo e del contesto. Uncon lemesse dietro può manifestare così anche paura, arrendevolezza e se il corpo è teso e c'è piloerezione può essere un segnale che sia pronto poi a difendersi da quello che per lui è un pericolo.