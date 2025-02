Cultweb.it - Cosa significa il vestito rosso di Taylor Swift ai Grammy 2025? Decrittiamo il messaggio nascosto

Leggi su Cultweb.it

Anche se è rimasta a bocca asciutta,ha lasciato il segno aicon un abitoscintillante firmato Vivienne Westwood, carico diti nascosti. Oltre a essere un chiaro richiamo alla sua iconica era Red, ilha catturato l’attenzione per un dettaglio molto particolare: una catena adornata da una “T” gioiello, che si può interpretare facilmente come und’amore per il fidanzato Travis Kelce. Con Kelce assente per prepararsi al Super Bowl,ha sfruttato la sua apparizione aiper far parlare di sé non solo per la musica, ma anche per il suo look studiato nei minimi dettagli.dettaglio della catenina con la T indossata da(fonte: People)La cantante ha scelto uno dei tipici abiti corsetto di Westwood, presente anche nei costumi del suo Eras Tour, rafforzando la sua immagine di eleganza sofisticata e ispirata alla moda storica.