Cosa pensare dello scambio Doncic-Davis che ha scosso l' NBA

“Nah, hanno hackerato il profilo di Shams”. La reazione, tra gli altri, di Alex Caruso e Tyrese Haliburton era l’unica umanamente possibile, di fronte allo scioccante tweet comparso sabato in tarda serata americana (le prime ore del mattino italiano) sul profilo di Shams Charania. Al suo interno, una blockbuster trade completamente fuori dai radar e dalle previsioni, per non dire dal mondo: il passaggio di Lukaai Los Angeles Lakers, con Anthonya fare il percorso inverso, diretto ai Dallas Mavericks (e gli Utah Jazz come “sponda” per oliare i meccanismi della trade). La bomba di mercato sembrava davvero troppo grossa, inattesa e mediaticamente sexy per essere vera, e così si è arrivati anche a dubitarne; poco più tardi però, alle 6.30 circa, ecco un altro aggiornamento dall’insider di ESPN, che iniziava con queste insolite parole: “Sì, è tutto vero”.