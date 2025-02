Cosa ho fatto con Jessica Luca Calvani rompe il silenzio dopo il Grande Fratello la confessione a Verissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

ha terminato la sua esperienza al: l’attore toscano è stato eliminato nell’ultimo televoto del reality show di Canale 5. Ospite di, ha raccontato a Silvia Toffanin il ritorno alla quotidianità, il ricongiungimento con la figlia Bianca e il compagno Alessandro, e il rapporto con alcuni ex coinquilini, in particolare quello con la cantanteMorlacchi.Subitoessere uscito dalla Casa,è tornato in hotel, dove il fidanzato Alessandro lo stava aspettando. “Lui è stata la prima persona che ho abbracciato. Mi ha sorpreso in hotel, dalla Toscana, quando ha capito che forse sarei uscito, è corso a Roma”, ha detto con emozione. L’attore ha poi aggiunto che ora lui e Alessandro trascorrono molto tempo insieme e che vuole recuperare i momenti persi con lui e con la figlia Bianca.