Panorama.it - Cosa c'è dietro il ritratto ufficiale di Melania Trump

Leggi su Panorama.it

si presenta al mondo con un nuovoche segna una netta rottura rispetto alla sua immagine del primo mandato presidenziale. La fotografia, in bianco e nero, scattata da Régine Mahaux, mostra una First Lady distante dalle frivolezze, proiettata verso un'immagine di rigore e potere. La scelta degli elementi visivi e del linguaggio del corpo costruisce una dichiarazione d'intenti chiara: non più solo la moglie del Presidente, ma una figura autonoma e consapevole della sua influenza.Linguaggio del corpoNelha scelto una power pose: è in piedi, con le mani appoggiate sul vetro della scrivania nella Yellow Oval Room, una posizione che ne raddoppia la figura elegante e slanciata. Lo sguardo è intenso, privo di sorriso, con un’espressione glaciale - quasi aggressiva - che trasmette determinazione e distanza.