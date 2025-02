Lanazione.it - Cortona, apre il bando integrativo per alloggi di edilizia residenziale pubblica

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Da oggi è aperto ildi concorsoper l’assegnazione deglidi(Erp) che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, nel Comune di. «L’Amministrazione comunale diinvita coloro che sono già presenti in graduatoria e coloro che non hanno presentato istanza ma che hanno necessità ad aderire a questo- dichiara Lucia Lupetti, assessore alle Politiche sociali - l’obiettivo è quello di monitorare il fabbisogno didie di ottenere una fotografia aggiornata della situazione sul proprio territorio, in modo da dare risposte sempre più eque». Le domande potranno essere inoltrate fino al 3 aprile 2025, compilando l’apposito modulo online all’indirizzo https://www.