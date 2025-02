Veneziatoday.it - Corso di sceneggiatura multimediale della Venice cinearte

Leggi su Veneziatoday.it

L'Accademiaoffre un'opportunità unica rivolta a tutte le persone con più di 16 anni di età: ildi, un viaggio formativo per trasformare la creatività in progetti concreti per cinema, podcast, teatro e fumetto.Cosa si impara? Creare personaggi.