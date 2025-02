Quotidiano.net - Corsica Ferries lascia l’isola d’Elba e passa la linea a Blue Navy

cede a Bludi Navigazione il marchio Elbae la gestione dellada e per l’Elba, ancora garantita dall’HSCExpress Three, cheha noleggiato alla Compagnia elbana Blu. Dal 2012 al 2024 i traghetti della compagnia hanno trasportato oltre 2,6 milioni di passeggeri. A questo numero si aggiungono quelli dei veicoli trasportati, oltre 830 mila. Sono stati più di 13 mila invece i viaggi effettuali. "La cessione di Elbarientra nella nostra pianificazione strategica, che dal 2025 avrà come focus la crescita delle altre destinazioni servite, il costante miglioramento della qualità e il potenziamento della flotta. Concentreremo energie, strategie e investimenti su, Sardegna e Baleari e sui nuovi prodotti come le minicrociere, che stanno riscuotendo un grande successo e molta partecipazione, grazie al know-how dei nostri equipaggi e alla nostra vocazione all’ospitalità", spiega Sébastien Romani (nella foto), amministratore delegato diSardinia