Corruzione e immigrazione clandestina, 36 arresti in Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoAssociazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Sono i reati contestati a 36 persone finite aglidomiciliari in esecuzione di un’ordinanza del gip di Salerno. A eseguire il provvedimento dalle prime ore di questa mattina i carabinieri per la tutela del lavoro, con la collaborazione di militari della guardia di finanza del comando provinciale di Salerno, su delega della Dda di Salerno. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro tra Salerno, Napoli e Caserta ritenuto provento dell’attività illecita.Il provvedimento è collegato a un utilizzo fraudolento della normativa disciplinata dai decreti flussi e emersione a a partire dal 2020.Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti in una conferenza stampa alla procura di Salerno alle 1,30, come annuncia un comunicato del capo del capo dell’ufficio Giuseppe Borrelli.