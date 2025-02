Correttivo” al Codice dei Contratti pubblici, seminario all’Acen

Leggi su Ildenaro.it

Domani, martedì 4 febbraio, alle ore 10:30, si terrà in Acen (Palazzo Ruffo della Scaletta – Riviera di Chiaia, 202) il“Il ‘’ aldei”, organizzato dall’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.Si tratta di un primo confronto tra i diversi attori che operano nell’ambito degli appaltia seguito dell’entrata in vigore di numerose novità legislative, per fare il punto sulle criticità emergenti o non risolte.Dopo i saluti di Angelo Lancellotti, presidente dell’Acen, Gennaro Annunziata, presidente dell’Ordine Ingegneri di Napoli, l’introduzione ai temi di Lorenza Dell’Aera, provveditore alle Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata e Federica Brancaccio, presidente dell’Ance e le relazioni di Paolo Del Vecchio, avvocato dello Stato; Enrico Soprano, avvocato amministrativista e Paolo Vosa, avvocato amministrativista.