Internews24.com - Correa Inter, il Torino lo vuole? Tuttosport svela la verità, come stanno le cose

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ecco lasulle voci di calciomercato che lo vedono a, il punto della situazione, in caso di colpi di scena il nerazzurro., cosa ne sarà del suo futuro? A meno di 24 ore dalla chiusura del calciomercato l’attaccante Simone Inzaghi potrebbe ben presto ricevere un’offerta.riportato da, ilè alla ricerca del sostituto di Duvan Zapata e del giovane (infortunato) in attacco. Difficile salvo colpi di scena che il club granata possa andare sull’argentino, visionato insieme ad un ex: Antonio Candreva. Così’ il quotidiano, un breve passaggio:– «E al posto di Njie? Bella domanda. Non sappiamo cosa proponga l’Almanacco del giorno dopo., ai margini nell’? Strada non praticabile, a meno di colpi di scena.