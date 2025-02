Cinemaserietv.it - Corona e Fedez, tutto legale? Un avvocato parla delle registrazioni e del consenso

Nei giorni più caldirivelazioni di Fabriziosue la sua ex amante Angelica Montini oltre che su Chiara Ferragni, molti si chiedono quanto siaciò che ha fatto il re del gossip, tra registrazione e pubblicazione di telefonate e audio e condivisione e sopratA tale proposito l’Francesca Florio, sul suo profilo Instagram ha spiegato che registrare telefonate a cui si partecipa, anche senzao avvertimento, è del. Sulla pubblicazione però vanno fattedistinzioni, perché in teoria è un reato, tranne in alcune circostanze, tra cui il diritto di cronaca. E il gossip difficilmente rientra in questo ambito. Florio ha anche aggiunto che per questo motivo è sempre necessario unesplicito o implicito alla pubblicazione di almeno unapersone coinvolte.