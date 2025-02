Today.it - Corona diffidato da Ferragni, l'avvocato spiega perché il "patto del silenzio" non ha più valore

Leggi su Today.it

"Chiaraci ha? Ne prendiamo atto, io di solito diffide non ne faccio. Fabrizio ha detto che andrà avanti, se poi lei (, ndr) ci farà una causa sarà un giudice a decidere se abbiamo ragione noi oppure no". Così l'di Fabrizio, Ivano Chiesa, intervistato in.