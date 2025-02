Laspunta.it - Cori, Borgo Protetto: il nervo scoperto dell’amministrazione De Lillis

Si è svolta la commissione trasparenza sule non sono mancati i colpi di scena, tra cui la dichiarazione del sindaco che sarebbe intenzionato ad agire contro la vigilessa che ha redatto il verbale dell’incendio che ha visto coinvolto il terreno oggetto dell’intervento urbanistico.Sarebbe forse la prima volta che un Sindaco denunci un suo dipendente a posteriori per un evento accaduto nel 2022 e che oggi rischierebbe di far saltare un “affare” milionario ma non certo per i cittadini di. Intanto il Sindaco che ha presenziato alla commissione ha affermato che la commissione non essendosi mai insediata non poteva essere convocata. “Questo fatto la dice lunga sulle volontà– sottolinea la Consigliera de L’Altra Città, Germana Silvi che ha convocato la commissione trasparenza sul– Di fronte a numerose richieste di chiarimenti, accesso agli atti, osservazioni alle quali l’amministrazione non ha mai dato risposta, in qualità di Presidente uscente, sono stata costretta a convocarla per consentire l’insediamento““In realtà – precisa Germana Silvi – per quel che ne sappiamo, il GIOMI Village sarebbe un cittadella chiusa, dove le necessità degli ospiti verrebbero soddisfatte tutte al suo interno: case in affitto, bar, ristoranti, negozi, teatro, sala convegni, palestra, piscina.