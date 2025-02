Quotidiano.net - Corea del Nord critica Marco Rubio per commenti su "Stato canaglia"

Ladelhato il segretario diamericano,, per aver definito il Paese uno "", aggiungendo che "non tolleremo alcuna provocazione" da parte degli Usa. Si tratta della primadelladelall'amministrazione del nuovo presidente degli Usa, Donald Trump. "Non tollereremo mai alcuna provocazione da parte degli Stati Uniti" e "adotteremo energiche contromisure per rispondere come al solito", secondo una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa statale Kcna.