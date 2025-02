.com - Coppa Italia, su Mediaset i primi due quarti di finale, in campo Milan e Roma

Leggi su .com

Sui canali, in esclusiva, iduedidella, inl’avvincente sfida trae un’Atalanta in cerca di confermeIl grande calcio in esclusiva assoluta torna suche anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della. Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle retie in live streaming suInfinity e sport.it.Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio torna la competizione nazionale con iduedi, Atalanta-Bologna (1) e(Canale 5): i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro, oltre che in streaming suInfinity e su Sport.it. Gli studi live di tutte le sfide di, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su1 e Canale 5, in live streaming su Sport