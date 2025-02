Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Italiano: “L’Atalanta ha grandi qualità, ci giocheremo le nostre carte”

Bologna, 3 febbraio 2025 – Il Bologna si prepara a salire a Bergamo per i quarti di finale dicontroper un match che sulla carta si preannuncia difficile ma che non spaventa il tecnico dei rossoblù. L'allenatore è pronto ad affrontare la Dea a viso aperto senza rinunciare al modo di giocare che ha contraddistinto la sua squadra in questi mesi. Determinazione nel proseguire il cammino “Onoreremo questa competizione come è giusto che sia. Arrivati ai quarti è chiaro che vogliamo proseguire. Se dovessimo essere bravi ci saranno anche altre squadre di livello. Noi, come, abbiamo voglia di continuare. La Dea ormai la conoscono tutti, ha un’identità forte. L’allenatore ha messo in campo, chi la affronta deve avere coraggio, ha talento in qualsiasi parte del campo.