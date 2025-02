Bubinoblog - COPPA ITALIA: I QUARTI DI FINALE TRA CANALE 5 E ITALIA 1. PARTITE, ORARI, TELECRONACA

Leggi su Bubinoblog

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che fino al 2027 si è assicurata i diritti della. Questa settimana sono di scena idi.Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio torna la competizione nazionale con i primi duedi, Atalanta-Bologna (1) e Milan-Roma (5): i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.Gli studi live di tutte le sfide di, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su1 e5, in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.Di seguito, il dettaglio del programma dei:MARTEDÌ 4 FEBBRAIOAtalanta-Bologna, in diretta alle ore 21.00, su: Massimo Callegari e Roberto Cravero.