Coppa Davis, Bergs esulta e colpisce Garin: il cileno non rientra in campo e perde la partita. Le polemiche: "Scandalo internazionale"

Lascia increduli ciò che è successo nel primo turno ditra Belgio e Cile. A Hasselt, i Diavoli Rossi hanno battuto i sudamericani 3-1, con il punto decisivo firmato da Zizou, che ha avuto la meglio su Cristiancon il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5. Ma l’episodio che ha portato tutto il mondo a parlare di questo match arriva nell’11esimo game del terzo set:toglie il servizio ain maniera scomposta, e mentre i due si stanno dirigendo verso le rispettive panchine, urta l’avversario, che cade a terra.Il Cile reclama la squalifica del Belgio,non vuole più tornare in: il gioco resta fermo per circa 20 minuti. “Non hai le palle per squalificare lui, ma per punire me sì”. Il giudice di sedia, infatti, assegna il penalty game al Cile per time violation, e il Belgio vince la