Controlli dei Carabinieri in Valle Telesina

Tempo di lettura: 2 minutiDurante la settimana appena conclusa, idella Compagnia di Cerreto Sannita, affiancati da una Squadra di Intervento Operativo, giunta in rinforzo dal 11° Reggimento“PUGLIA”, hanno intensificato la loro azione preventiva concentrando le forze nell’area della, effettuando un capillare controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere e, principalmente, dei furti in abitazione, del contrasto dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, nonché al porto e possesso illegale di armi.Attraverso l’impiego complessivo di 90 pattuglie ihanno monitorato costantemente l’itera area interessata, soprattutto nelle ore serali e notturne, operando numerosi interventi mirati, alcuni dei quali effettuati anche grazie alle puntuali segnalazioni provenienti dai cittadini, procedendo al controllo di oltre 180 persone e 120 veicoli, sottoponendo i sospetti ad accuratitesi alla ricerca di arnesi atto allo scasso, armi e stupefacenti.