Continassa Juve: riposo dopo la vittoria sull'Empoli, venerdì c'è il Como. Le ultime sulle condizioni di Cambiaso

Giornata di riposo per la Juventus di Thiago Motta all'indomani del successo in rimonta. I bianconeri torneranno in campo venerdì contro il Como: anticipo in Serie A prima del playoff di Champions contro il PSV, con l'andata in programma martedì 11 febbraio. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni di Cambiaso: il laterale bianconero rimane in dubbio per la trasferta di Como.

Infortunati: il punto dall'infermeria

Milik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.