Primacampania.it - Conte sul match all’Olimpico: “I calciatori della Roma hanno visto una partita diversa”

Leggi su Primacampania.it

– “Mancini? Secondo me quando gioca non si rende conto di cosa succede. Ha detto cheavuto molte occasioni ma forse è entrato dopo in campo o haun’altra. Ci sta pareggiare in casae ci sta di vedere la soddisfazione nei giocatoridi aver pareggiato contro di noi. Certamente potevamo fare meglio nell’ultima situazione perché contro l’Eintrachtfatto lo stesso gol e in settimana l’avevamo studiata. Venivano da 7 vittorie di filaed è difficile giocare. C’è l’amaro in bocca perché al 92?, senza neanche penare, però ci sta e fa partecrescita. Andiamo avantinti di quanto stiamo facendo.L'articolosul: “Iuna” proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.