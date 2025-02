Calciomercato.it - Conte ‘risponde’ a Mancini: “Magari ha visto un’altra partita”. Poi il dribbling sul mercato

Leggi su Calciomercato.it

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Napoli ha toccato diversi temi nella consueta intervista postGrazie alla girata volante di Angelino, la Roma è riuscita a frenare la corsa del Napoli capolista, che a lungo ha pregustato la possibilità di allungare in vetta e di approfittare del pareggio dell’Inter. Il forcing finale dei giallorossi, però, ha posto le basi per la rete nel finale dei padroni di casa, abili a pungere proprio allo scadere.: “ha”. Poi ilsul(LaPresse) – Calcio.itProprio in merito alla lettura della gara, Antoniosi è posto su una linea diametralmente diversa rispetto a quella assunta da Gianluca, che nel commentare il secondo tempo della Roma, aveva messo in evidenza come la sua squadra avesse creato ‘moltissime occasioni’.