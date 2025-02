Ilnapolista.it - Conte replica a Mancini: «Forse ha visto un’altra partita..»

Leggi su Ilnapolista.it

Il difensore della Roma Gianlucaha parlato ai microfoni di Dazn nel postdi Roma-Napoli: «Mi fa molto piacere quando un mio compagno vince il premio di migliore in campo. Sono felicissimo di accompagnare Angelino. Il gruppo c’è ed è unito anche quando le cose vanno male.Ora le cose vanno meglio. Il mister ha fatto delle rotazioni oggi perché crede in tutti. Noi abbiamo fatto bene e loro hanno fatto gol su una lettura mia sbagliata. Perdere ci stava stretto perché loro hanno avuto solo due occasioni mentre noi invece abbiamo creato tanto».Appena arrivato ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Antonio, non perde tempo e ribatte prontamente alle affermazioni del romanista anche piuttosto stranito.«Sentivo quello che diceva, che la Roma ha avuto tante occasioni.