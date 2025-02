Bubinoblog - CONTE: MELONI DISTRAE GLI ITALIANI CON RAI E MEDIASET MA LA REALTÀ POI VIENE FUORI

La corda si sta spezzando? Giuseppelancia un affondo contro la premiere Fratelli d’Italia che nascondono la drammaticadell’Italia con la propaganda Rai e.Quale sarebbe lo scopo di? Il leader del Movimento 5 Stelle non ha dubbi e dalle pagine di Repubblica risponde a chiare lettere: «Distogliere l’attenzione dalla situazione drammatica che stiamo attraversando”.“Glisi stanno impoverendo con il caro bollette, le imprese devono sostenere rincari energetici per miliardi, sta esplodendo la cassa integrazione, 22 mesi consecutivi di calo della produzione industriale”, sottolinea.“La crescita si è fermata, nonostante i soldi del Pnrr che abbiamo portato noi”. Perché il Paese sembra ancora incantato e per i sondaggi FdI è ancora in alto? “Insieme alle difficoltà cresce fortissima anche la loro propaganda”.