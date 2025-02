Napolipiu.com - CONTE – “La Roma esulta per un pari? Significa che siamo tornati. Ma sul gol potevamo fare meglio”

– “Laper unche. Ma sul gol”">Il tecnico azzurro analizza il pareggio dell’Olimpico: “Sette punti con Atalanta, Juventus e? Avrei firmato”. Rammarico per la disattenzione finale.Il Napoli torna dall’Olimpico con un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma Antonioguarda il bicchiere mezzo pieno nonostante la beffa finale. Il tecnico azzurro ha analizzato l’1-1 contro lapartendo proprio dall’nza dei giallorossi: “Mi soddisfa vedere i giocatori dellare per il pareggio,chead essere temuti e rispettati”.Sul gol di Angelino, però, il tecnico non nasconde il rammarico: “Sul golmolto, hanno fatto una fotocopia uguale con l’Eintracht e avevamo mostrato la situazione 10-12 volte in video.