Conte: «È un peccato, hanno fatto lo stesso gol contro il Francoforte e lo avevamo visto 100 volte»

Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Danz dopo il pareggiola RomaLe parole diesordisce polemico nei confronti di Mancini cha ha parlato prima di lui«Mancini ha detto cheavuto tantissime ovazioni, magari haun’altra partita»Più amareggiato o soddis?«Ci sta di pareggiare in casa della Roma, ci sta anche di vedere tutta questa soddisfazione da parte dei calciatori della Roma, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Certamente potevamo fare meglio, era logol cheale in settimana lo abbiamovedere 100ai ragazzi. Mi dispiace perché sappiamo che i dettagli spostano i risultato soprattuto in campi come questo che sono difficili. loro venivano da sette vittoria consecutive all’Olimpico che è un campo molto difficile in cui giocare.