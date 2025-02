Lanazione.it - Conte e Maraia i primi nomi per la panchina

Poco dopo il fischio finale del deludente 0-0 di Gubbio al termine di un’altra brutta prestazione per gioco e atteggiamento, è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Emanuele Troise, che paga un tracollo di prestazioni e risultati senza soluzione di continuità. "Dobbiamo dare una scossa alla squadra e all’ambiente, a costo di prendere decisioni dolorose", aveva detto il direttore Cutolo. E così è stato. Si conclude quindi un progetto tecnico iniziato quest’estate con l’allenatore campano e mai davvero decollato, come non è mai decollato il feeling con la piazza. Cutolo non vuole sentir parlare di traghettatori: il profilo dovrà essere in linea con le ambizioni della società. Iche sono circolati sono quelli di Mirko, ex difensore amaranto, al timone della Turris fino a metà dicembre, e quello di Vincenzo Cangelosi, ex Casertana, ma al vaglio ci sono anche altri