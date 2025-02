Terzotemponapoli.com - Conte: “Amarezza per il gol, ma il pari a Roma ci sta”

Alla fine della partita contro la, terminata con un pareggio, Antonioha espresso la sua opinione sulla gara e sul cammino del Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha analizzato la prestazione della squadra e le scelte tattiche, mostrando almpo il proprio dispiacere per il gol subito negli ultimi minuti.: Un pareggio che lascia l’amaro in boccaha sottolineato il disappunto per il gol subito dalla, ammettendo che la squadra avrebbe potuto fare meglio nella fase difensiva. “Sul gol avremmo dovuto fare molto meglio”, ha dichiarato, riferendosi a una situazione che era già stata analizzata più volte in video. Il tecnico ha evidenziato come la squadra fosse consapevole dei pericoli rappresentati dalla, che aveva già creato occasioni simili in precedenza.